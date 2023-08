Ein Meisterschaftsspiel braucht zur Durchführung viele helfende Hände

Obmann-Stellvertreter Andreas Hanisch vom SV Waidhofen: „Wir verfügen zum Glück über sehr viele helfende Hände, wenngleich es immer mehr sein könnten, um den laufenden Betrieb aufrecht zu erhalten.“

Vor den Vorhang holt Hanisch Isabella Kilian und Günther Hauer. „Beide sind sicher schon 40 Jahre und länger ehrenamtlich und unentgeltlich für den Verein tätig und nach wie vor immer bereit zu helfen“, sagt er anerkennend.

Die Veränderungen der letzten Jahre beschreibt Hanisch wie folgt: „Der bürokratische Aufwand ist in allen Bereichen mehr geworden. Leider fehlt es manchmal an Verständnis, dass unsere Helfer die Tätigkeit freiwillig ausüben und meist in ihrem Brotberuf einer komplett anderen Tätigkeit nachgehen.“

Aus seiner Sicht hat die Bereitschaft zu einem ehrenamtlichen Engagement generell abgenommen.

Änderung auf Funktionärsebene beim SV Vitis

Nachdem Obmann Gerald Resch vor ca. 3 Wochen seine Funktion zurückgelegt hat, hat sein Stellvertreter, Günther Bauer, interimistisch die Agenden beim SV Vitis übernommen. „Vor über 50 Jahren habe ich als aktiver Spieler beim Verein begonnen und bin ihm treu geblieben“, erzählt Bauer.

Die Jugendarbeit begeistert ihn immer wieder und die Kameradschaft und der Zusammenhalt im Verein sind ihm und den anderen Vereinsmitgliedern wichtig. „Derzeit haben wir zwischen 25 und 30 ehrenamtliche Unterstützer. Die Zusammenarbeit zwischen den Jüngeren und der älteren Generation klappt sehr gut.“ War es manchmal schwierig, alles unter einen Hut zu bringen? „Glücklicherweise war das privat nie ein Thema. Meine Frau hat mich immer unterstützt und mir den Rücken freigehalten“, hält Bauer fest.

Keine negativen Auswirkungen hat Corona auf das Vereinsleben gehabt. „Das haben wir sicher auch unserem Vorstand zu verdanken, der sehr gut organisiert ist. Das macht sich im Vereinsleben natürlich positiv bemerkbar“, hält Bauer fest.

Insgesamt sind ca. 15000 m2 zu betreuen. Dass der Zeitaufwand für den Einzelnen trotzdem nicht zu viel wird, ist der reibungslosen Zusammenarbeit zu verdanken, schließt Bauer ab.

Letzte Saison für Martin Faltin als sportlicher Leiter des USV Groß Gerungs

Martin Faltin ist seit 1979 sportlicher Leiter beim USV Groß Gerungs. „Mit 33 Jahren beendete ich meine aktive Zeit als Spieler und wechselte auf die Trainerbank“, erzählt Faltin. „Die Arbeit mit den Nachwuchsspielern hat mir immer sehr viel Freude bereitet.“ Auch der Kontakt zu anderen Vereinen, Sponsoren und zu den Eltern macht für ihn den Reiz seines Engagements aus. „Wichtig war mir immer eine offene Kommunikation. Unbequeme Dinge müssen genauso angesprochen werden wie erfreuliche“, ergänzt er.

Zwischen 1986 und 2022 pendelte Faltin zwischen Wien und Groß Gerungs. „Das war teilweise eine Herausforderung, aber durch die Unterstützung meiner Familie und meines Stellvertreters Manfred Schrenk war es machbar. Meine Frau ist selbst begeisterte Tennisspielerin und hatte viel Verständnis. Manfred Schrenk kümmerte sich um die Agenden vor Ort, wenn ich in Wien war. Dafür bin ich meiner Frau und ihm sehr dankbar“, hält er fest.

Die größte Herausforderung sieht Faltin in der Abwanderung der Jugend, egal ob aus schulischen oder beruflichen Gründen. „Etwa 85 Prozent unserer Spieler müssen zum Training pendeln“, hält Faltin fest.

Seine schönste Erinnerung ist der Meistertitel 2011/12. „Da ist uns der Aufstieg in die Gebietsliga gelungen und wir spielen seitdem permanent in dieser Liga.“

Trotz seiner Begeisterung ist es für ihn die letzte Saison als sportlicher Leiter. „Es ist Zeit für einen Generationenwechsel. Wir haben ein gutes Team, das wieder neue Ideen und andere Zugänge für die Zukunft des Vereins hat. Man darf den Weitblick nicht verlieren und diese Vorstellungen ignorieren“, ist sich Faltin sicher. Keinesfalls kehrt er aber dem Verein den Rücken. „Ich werde mich um andere Sachen kümmern und beispielsweise unseren Platzwart unterstützen.“