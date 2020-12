Sind 40 Euro pro Quadratmeter für einen Bauplatz in der Heli-Dungler-Siedlung zu teuer?

Diese Frage lässt sich nicht mit einem Ja oder Nein beantworten – es kommt darauf an. Für jemanden, der unbedingt in Waidhofen bauen will, werden die Mehrkosten für einen 1.000 m 2 -Grund von rund 20.000 Euro im Vergleich zu Nachbargemeinden stemmbar sein.

Ist ein potentieller Käufer jedoch flexibel und akzeptiert einen Umkreis von rund fünf Kilometern um Waidhofen, stellt sich aus Käufersicht die Frage nach dem Mehrwert dieser Grundstücke. Das Auto braucht man für den Familieneinkauf sowieso. Und wer beim Hausbau auf jeden Euro schauen muss, für den werden auch Argumente wie ein schönerer Gehsteig oder eine breitere Zufahrtsstraße eher sekundär sein. Nachdem man bei mangelnder Nachfrage schlecht mit dem Preis runtergehen kann – schon gar nicht, wenn bereits Bauplätze verkauft wurden – scheint ein gewisses Maß an Skepsis, ob der Plan aufgeht, gerechtfertigt.