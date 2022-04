Gelungene Mission

Top in Form zeigte sich am Wochenende der SC Pfaffenschlag. Auf und abseits des Rasens. Trotz winterlicher Bedingungen wurde der Platz mit einer stattlichen Anzahl an Helfern freigeschaufelt. Die mildere Witterung tat am Sonntagnachmittag das ihre, sodass gegen Raxendorf gespielt werden konnte. Dass die Partie der 1. Klasse das einzige Spiel am Sonntag im oberen Waldviertel war, zeigte sich auch an der Besucherzahl: 250 dankten der Schnee-Räumaktion. Auch sportlich lohnte sich das freiwillige Krafttraining. Pfaffenschlag nahm gegen den Tabellenführer einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf mit.

Das Durchziehen des Spiels kann schon am übernächsten Osterwochenende einen weiteren Vorteil haben. Pfaffenschlag muss nur einmal ran, spart Kraft für den folgenden Spieltag. Ein Denkanstoß für jene, die oft wegen weitaus weniger ein Spiel vorzeitig absagen?