Kaum angeboten, sind drei der sechs neuen Bauplätze in Vestenpoppen (Gemeinde Waidhofen-Land) schon wieder verkauft. Dass in Waidhofen-Land in den vergangenen Jahren immer wieder größere Bauland-Aufschließungen erfolgt sind, ist kein Geheimnis. Auch dass diese Baugründe stets sehr gefragt sind, ist bekannt.

Dabei handelt es sich keineswegs um besonders preisgünstige Baugründe, sondern man bewegt sich mittlerweile mit 21 Euro pro Quadratmeter im bezirksweiten Mittelfeld.

Was den Bauplätzen der Landgemeinde jedoch gemein ist, ist die Nähe zur Bezirkshauptstadt Waidhofen, wo es viele Jahre lang keine gemeindeeigenen Bauplätze im Angebot gab und auch derzeit nur die Baugründe in der „Heli-Dungler-Siedlung“ zum fast doppelt so hohen Preis zur Verfügung stehen. Wohnen am Land, aber doch in Stadtnähe, eingebettet in ein Umfeld mit jungen Familien – dieses Gesamtpaket dürfte das Geheimnis hinter dem Erfolg sein.