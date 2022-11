Gute Aussicht

Ein mitreißender Fight, der Lust aufs Frühjahr macht: Waidhofen legte beim Heimspiel gegen Ortmann eine Leidenschaft an den Tag, die schon lange nicht mehr im Birkenstadion zu sehen war. Der Erfolg wurde richtig erzwungen. Da ließ man sich auch vom Schiedsrichter – der für eine 1. Landesliga erschütternd gravierende Fehlentscheidungen auf beiden Seiten fabrizierte – nicht stoppen.

Dieser Sieg war in Hinblick auf das im Frühjahr zu erwartende tabellarische Gemetzel im Tabellenkeller extrem wichtig. Noch wichtiger: Die Erkenntnis, dass hier junge, richtig gute Spieler am Werk sind: Ein Jannik Scherzer (18) spielt mittlerweile wie ein echter Routinier, der gelernte Stürmer Nico Votava (20) lieferte als Außenverteidiger eine Top-Performance ab. Kommen jetzt noch die verletzten Spieler wie Teufel, Polt und Eidher zurück, kann Ruzicka endlich verletzungsfrei einlaufen, dann darf der Abstiegskampf in der Rückrunde eigentlich nie zum Thema werden.