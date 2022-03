Herbe Abfuhr

Empfindliche Niederlagen setzte es für die beiden Top-Teams im Waidhofner Bezirk: Landesligist SV Waidhofen schlitterte bei Regionalliga-Klub Elektra mit 1:8 in ein Debakel, Gebietsligist Raabs ging gegen 1. Klasse-Nachzügler Pfaffenschlag 1:6 unter. Klar sind das nur Testspiele. Aber auch die verliert niemand gerne – vor allem in diesem Ausmaß. Waidhofen musste sehr stark ersatzgeschwächt ran.

Aber das kann auch in der Meisterschaft passieren. Die beginnt schon am übernächsten Wochenende. So bleibt nur noch ein Vorbereitungsspiel Zeit, um doch noch Selbstvertrauen zu tanken. Etwas länger Zeit haben noch die Raabser. Doch auch die sollten am Wochenende gegen SG Brand die Kurve kriegen. Noch eine Abfuhr gegen einen unterklassigen Gegner dämpft das Selbstvertrauen weiter. Und gerade dieses Selbstvertrauen wird nötig sein, wollen die Bezirks-Spitzenteams von Beginn an nichts mit dem Abstiegskampf in ihrer Liga zu tun bekommen.