Der Frauenfußball steht dieser Tage in der Waldviertler Sportszene im Fokus. Der Gmünder Markus Hackl coacht Österreichs Frauen-Nationalteam bei der Euro in England als Co-Trainer. Das Eröffnungsspiel gegen den Gastgeber vor 75.000 Fans in Manchester ist nur eins von mehreren Highlights, die in den kommenden Tagen auf ihn warten.

Ein paar Ebenen darunter erfolgt in Waidhofen die Geburtsstunde der weiblichen Ballesterer. Ein Jahr nachdem sich der Waldviertler Frauenfußball-Pionier Heidenreichstein zurückzog, gibt‘s wieder Zuwachs zu der in den vergangenen Jahren schrumpfenden Waldviertler Frauenfußball-Szene. Dabei ist Waidhofens Schritt ein logischer: Mädchen werden im Nachwuchsfußball immer relevanter. Nicht nur der Quantität wegen, sondern auch, weil Talente die Teams aufwerten. Mit dem top geführten SV Waidhofen gibt‘s nun eine Alternative mehr, um die Karriere nach dem Nachwuchs fortzusetzen.