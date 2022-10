Im Plansoll

Die drei Waldviertler 1. Landesliga-Teams dürfen nach dem Wochenende zufrieden sein. Jeder hat abgeliefert und steht im Rahmen seiner Möglichkeiten dort, wo er stehen will. Offiziell wird der Ball in Zwettl zwar flach gehalten – nach Jahren der sportlichen Dürre soll diesmal aber der Titel her. In diese Richtung wurde auch die Transferphase im Sommer gestaltet. Platz eins gibt den Zwettlern bisher recht. Rechtzeitig vorm Waldviertel-Derby kamen die Schremser in Schuss. Mit Platz sechs liegt der ASV über dem Soll und eigentlich dort, wo er sein mag: weit weg von der Abstiegszone. 13 Punkte nach acht Spielen ist ein Wert, der wohl die eigenen Erwartungen übertroffen hat.

Bleiben die Waidhofner: Dass es für den SVW diesmal schwer werden würde, war schon vor Saisonstart klar. Dementsprechend holprig verliefen die ersten Runden. Das Spiel gegen Spratzern hat aber eins gezeigt: Für den Tabellenkeller ist Waidhofen eine Klasse zu stark.