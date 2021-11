Impfaktionen wären nötig

Man sieht es im Österreich-Vergleich, und man sieht es auch im Vergleich zwischen den Gemeinden im Bezirk: Dort, wo die Impfquote überdurchschnittlich hoch ist, ist das Infektionsgeschehen deutlich niedriger als in Gemeinden mit niedriger Impfquote. Das zeigt eines deutlich: Die Impfung wirkt. Umso weniger verständlich ist es, dass es einzelne Gemeinden gibt, die deutlich hinterherhinken. Das Argument mit dem Stadt-Land-Gefälle zieht nicht unbedingt, denn unter den am besten durchgeimpften Gemeinden sind auch einige kleine ländliche Gemeinden. Mit dem Finger zu zeigen und Schuldige zu suchen, ist jetzt aber nicht gefragt. Vielmehr wäre es sinnvoll, sich untereinander auszutauschen und zu schauen, welche Faktoren für eine hohe Impfbereitschaft günstig sind. Als Sofortmaßnahme wären in den betreffenden Gemeinden rasche Impfaktionen ohne Anmeldung gefragt.

Bezirk Waidhofen/Thaya Impfung zeigt Effekt auf Infektionszahlen