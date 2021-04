Etwas verhalten war er noch, der Impfstart im Waidhofner Impfzentrum: 360 Dosen sind ein Anfang, von den versprochenen großen Mengen, von denen man als Begründung für die Vereinheitlichung der Impfzentren sprach, fehlte da leider noch jede Spur.

Doch schon übernächste Woche soll es in Waidhofen einen zweiten Impftag pro Woche geben, ab Ende Mai dann 7.500 Dosen pro Woche. Immer wieder wurde Kritik geäußert, dass das Waldviertel zu wenig Impfstoff bekäme. Doch laut Auskunft von Notruf NÖ erhielt das Viertel diesmal sogar mehr Impfstoff, als aufgrund der Vorregistrierungen nötig gewesen wäre.

Die Bevölkerung hat es also teilweise selbst in der Hand, wenn es um das Angebot von Impfterminen in räumlicher Nähe geht – indem sich möglichst viele Bürger zur Impfung vorregistrieren. Nur so kann der Bedarf vernünftig geplant werden. Eine Registrierung kostet nichts und stellt keinerlei Verpflichtung dar – worauf also warten?