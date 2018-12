Dank der NÖN konnte ich im September 1989 mein Hobby zum Beruf machen. Seit meinem 15. Lebensjahr hatte ich Zeitungsartikel verfasst, ab 1. September 1989 wurde ich als Redakteur für die Waidhofner Zeitung angestellt.

Es war von Beginn an eine spannende Zeit mit mindestens drei herausragenden positiven Höhepunkten: Der Eiserne Vorhang fiel, der Bezirk bekam in Fratres wieder einen Grenzübergang. Die Landesausstellung 2009 in Raabs, Horn und Telc befasste sich mit diesem historischen Ereignis. Dritter Höhepunkt und Beginn einer Erfolgstory war die Verwendung stillgelegter Schienenwege für den Radweg „Thayarunde“, der immer mehr touristische Impulse für die Region bringt.

Und bei den Hochwasserereignissen 2002 und 2006 sah man, wie wichtig das Funktionieren der Einsatzkräfte im Bezirk ist.

Daher danke ich allen NÖN-Lesern für die Treue und ersuche, diese auch meinem Nachfolger entgegenzubringen.