Nun gibt‘s also doch neue Spieler beim SV Waidhofen. Mit dem Ex-Retzer Fabian Vyhnalek ist der erste bereits da, weitere sollen in den nächsten Wochen folgen. Gut so. Denn es wäre fatal zu glauben, auf Dauer mit einem kleinen Kader in der 1. Landesliga bestehen zu können. Im Herbst blieb der SVW von Sperren und Verletzungen verschont.

Wäre dem nicht so gewesen, hätte es wohl auch nicht den Erfolgslauf mit Platz drei gegeben. Zusammengefasst (und ohne die Leistung schmälern zu wollen): Es war diesbezüglich auch das nötige Glück da. Mit Pech kann‘s ganz anders aussehen. Zudem hat Waidhofen diesmal auch den – über die vergangenen Jahre nicht gehabten – Luxus, ohne Abstiegssorgen in die Rückrunde gehen zu können. Es darf bereits jetzt mit dem Kaderbasteln für die kommende Saison begonnen werden.

Das alles soll aber die Youngsters aus dem eigenen Nachwuchs nicht abschrecken. Gerade in der Herbstsaison hat der SVW bewiesen, dass er auf die Talente aus dem eigenen Nachwuchs setzt. Ein Stefan Pany, ein Fabian Teufel oder ein Fabian Bogg haben‘s zum Stammspieler geschafft. Gerade die müssen die Vorbilder für die erfolgreichen U17-Kicker sein, die in NÖ zu den besten zählen. Oder anders ausgedrückt: Echte Klasse setzt sich immer durch.