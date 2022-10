Jüngere nicht vergessen

Es ist also soweit – das Zentrum für Altersmedizin am Landesklinikum Waidhofen wurde eröffnet. Das Ziel der neuen Abteilung, Menschen ab 70 zu helfen, ihre Lebensqualität und Selbstständigkeit im Alltag zu verbessern, ist gerade angesichts der immer älter werdenden Bevölkerung in der Region ein wichtiges Angebot. Jede Maßnahme, die dafür sorgt, dass alte Menschen länger in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können, erhöht deren Lebensqualität und spart auch Pflegekosten ein.

Bei allem Jubel darf man aber trotzdem nicht den Grundversorgungsauftrag des Waidhofner Krankenhauses für alle Menschen von Jung bis Alt aus den Augen verlieren. Ein Ambulanzbetrieb muss auch künftig gerade in jenen Zeiträumen aufrechterhalten werden, in denen eine hausärztliche Versorgung nicht gegeben ist. Einen Abbau dieser Leistungen im Schatten der neuen Abteilung darf es nicht geben.