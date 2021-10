Kein Grund zur Panik

Dreimal hat Waidhofen in der 1. Landesliga zuletzt verloren. Und jetzt kommt ausgerechnet Titel-Mitfavorit Krems. Der bis dato letzte Sieg über den KSC gelang den Waidhofnern überhaupt vor einer Ewigkeit: In der 2. Landesliga-Meistersaison gab‘s am 13. August 2010 einen 2:1-Heimerfolg …

Trotz der aktuellen Unserie muss Waidhofen nicht nervös werden: Die Heimspiele gegen Retzm Schrems, oder Ortmann hätten genauso gut gewonnen werden können. Genauso übrigens wie das bisher letzte Duell gegen Krems, das Waidhofen im Herbst 2020 0:1 verlor. Die individuellen Fehler müssen abgestellt, vorne die Chancen genützt werden.

Dazu kann Waidhofen in dieser Saison völlig ohne Druck spielen. Mehr als allerhöchstens einen Absteiger wird‘s diesmal nicht geben. Waidhofen ist sicher nicht das schlechteste Team der Liga. Das hat der SVW schon deutlich gezeigt.