Einen Strohballen in einen Fischteich rollen, um den Besitzer zu ärgern – was immer sich die Urheber dieses fragwürdigen Streiches gedacht haben, als sie den 350 Kilogramm schweren Ballen in Helmut Lamatschs Teich über einen abschüssigen Weg rollen ließen – viel wird es nicht gewesen sein.

Wenn in dem Moment, wo der Ballen angerollt kam, jemand vorbeigegangen oder vorbeigeradelt wäre, hätte es einen tödlichen Unfall geben können.

Davon abgesehen zeugt es nicht gerade von Charakter, jemanden durch mutwillige Sachbeschädigungen auf seinem Privatgrundstück zu ärgern oder sich auf diese Weise für ein empfundenes Unrecht zu rächen. Der richtige Weg, um Meinungsverschiedenheiten auszuräumen, wäre ein klärendes Gespräch, oder wenn das nicht fruchtet, der Rechtsweg.