Zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate muss Waidhofen nun einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin wählen, da Eunike Grahofer überraschend aufgrund interner Differenzen und Machtspielchen das Handtuch warf.

Dass es Baustellen sowohl innerhalb der ÖVP als auch zwischen Politik und Verwaltung gibt, ist ein offenes Geheimnis. Der Eindruck ist, dass sich die Waidhofner ÖVP als nach wie vor stärkste Fraktion auf einem Scheideweg befindet: Will die ÖVP weiterhin den Führungsanspruch in Waidhofen stellen, und nicht riskieren, ihn an den Mitbewerb zu verlieren, wird sich die Partei intern auf eine gemeinsame Linie verständigen müssen, deren oberste Prämisse das Wohl der Stadtgemeinde und ihrer Bürger sein muss. Für Machtspiele und Mauscheleien ist da kein Platz, sonst ist der Nachfolger genauso schnell verheizt wie die jetzige Bürgermeisterin. Und ohne nachhaltige Lösung der Konflikte mit der Stadtverwaltung wird es auch nicht gehen.