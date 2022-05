Kein Titel ohne Mittel

Der Vizemeister ist der erste Verlierer. Nicht in dieser Saison in der 1. Klasse Waldviertel. Aufgrund einer günstigen Lage ab der Regionalliga abwärts, fehlt nach aktuellem Stand in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel ein Team. Das öffnet die Tür für den Zweiten, via Relegation den Aufstieg zu schaffen. Die zuletzt schwächelnden Vitisern haben den Titelkampf schon ad acta gelegt. Im Kampf um Platz zwei und um die Aufstiegschance sind sie aber weiter dabei.

Im ersten vollen Fußball-Meisterschaftsjahr seit 2019 zeigt sich, dass der Kampf um die Relegation zusätzliche Spannung bringt. Die Entscheidungsspiele selbst werden diese Spannung toppen. Möglich macht es das Projekt „Fixabsteiger“, wo die Hauptgruppe Waldviertel Vorreiter ist. Das hat auf alle Fälle Nachahmungspotenzial. Alles, was den Unterhaus-Fußball attraktiver und spannender macht, ist willkommen.