Der Waidhofner Bürgermeister Josef Ramharter berichtet von einer gestiegenen Motivation und einem besseren Arbeitsklima im Rathaus, die sich in den vergangenen Wochen eingestellt haben.

Teilweise könnte dies am neuen Führungsstil Ramharters liegen – offenbar wurde in der Vergangenheit zu wenig auf die Belange der Mitarbeiter gehört, was Ramharter als Vollzeit-Bürgermeister aber auch leichter fallen dürfte als seinen Vorgängern, die jeweils Zweitberufen nachgingen.

Möglicherweise spielt aber auch, wie hinter vorgehaltener Hand gemunkelt wird, die Abwesenheit des Stadtamtsdirektors eine Rolle. Wenn dem so ist, dann liegt es jetzt am Bürgermeister, die nötigen Konsequenzen zu ziehen: Er muss als Chef der Verwaltung klare Regeln aufstellen, wie der Umgang mit den Mitarbeitern auszusehen hat. Die Verwaltung der Stadt ist keine Spielwiese für Machtspiele auf Kosten der Waidhofner Bürger und der Rathausmitarbeiter.