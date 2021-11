Klare Regeln schaffen

Kanal und Wasser werden in Waidhofen teurer: Das ist eine Nachricht, die niemand gerne hört. Besonders dann, wenn jahrelang überhaupt keine Anpassung erfolgt ist und man dann gleich um einen hohen einstelligen Prozentbetrag mehr bezahlen muss. Die in der Gemeinderatssitzung geäußerte Kritik von Franz Pfabigan (SPÖ), man solle doch die Gebührenanpassung künftig häufiger, dafür aber in kleineren Schritten durchführen, ist völlig legitim.

Hier sollte die Gemeinde eine nachvollziehbare Regelung, gekoppelt an den Verbraucherpreisindex oder eine andere geeignete messbare Größe schaffen, anhand derer die Gebühren erhöht werden. Zu warten, bis sprichwörtlich der Hut brennt und Geld für dringend nötige Investitionen fehlt, ist der falsche Weg. Gut, dass im Waidhofner Gemeinderat wieder konstruktiv diskutiert wird – das macht Hoffnung auf eine vernünftige Lösung.