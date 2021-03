Der Fall einer Waidhofnerin zeigt: Ein Corona-Antikörpertest kann sich auszahlen, auch wenn man nie etwas von einer Corona-Infektion gemerkt hat. Denn der Nachweis neutralisierender Antikörper gegen das Coronavirus befreit für sechs Monate von den Eintritts- und Berufsgruppentests, ebenso wie auch nachweislich an Corona erkrankte und wieder genesene Personen davon befreit sind.

Doch was geschieht, wenn ein Geimpfter ebenfalls die Testbefreiung für sich in Anspruch nehmen will? Die geltende Verordnung schweigt sich zu diesem Thema aus, es ist nur von Genesenen die Rede. Theoretisch könnte man nach erfolgter Impfung ebenfalls einen Antikörpertest machen lassen, aber ob dieser akzeptiert wird, wenn man ehrlicherweise die Impfung angibt, ist fraglich.

Eine Klarstellung wäre hier angesichts der wachsenden Zahl an geimpften Personen angebracht, samt sachlicher Begründung, wenn man Geimpfte weiterhin diese Ausnahme nicht zugestehen will.