Alternativlos

Zusperren oder teuer sanieren – vor diesen beiden Möglichkeiten stand die Mittelschulgemeinde Waidhofen mit ihrem in die Jahre gekommenen Hallenbad.

Das von Schulen aus der Gemeinde, aber auch aus Nachbarbezirken stark frequentierte Bad befindet sich in einem Zustand, in dem ein Weiterbetrieb für mehr als eine Saison kaum mehr verantwortbar ist. Angesichts der Tatsache, dass die Region nicht gerade reich an Alternativen ist, was das Schulschwimmen betrifft, fiel die Entscheidung auf die Sanierung.

Drei Millionen Euro wird es kosten, um das Bad wieder auf Vordermann zu bringen. Das ist eine Menge Geld, das jedoch gut investiert wird – in die Zukunft und Sicherheit der Kinder. In Zeiten, in denen es nicht mehr selbstverständlich ist, dass Eltern ihren Kindern das Schwimmen beibringen, fungiert der Schwimmunterricht in der Schule buchstäblich als Rettungsanker, um auch diesen Kindern zumindest Grundfertigkeiten beizubringen. Wenn auch nur ein Badeunfall verhindert werden kann, ist es das schon wert.