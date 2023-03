Altes bewahren

Es ist eine Freude, wenn man das alte Museum in der Wiener Straße in Waidhofen betritt. Mit einem Gefühl, als würde man in eine andere, längst vergangene Welt eintauchen.

Hier finden sich noch die alten, teils knarrigen Holzfußböden, schräge Wände und steile Dachbodentreppen. Über die Jahrhunderte wurde dieses Juwel bewahrt, überstand Kriege und Feuerkatastrophen, und auch der Renovierungseifer der Neuzeit ging an den alten Gemäuern — beinahe — spurlos vorbei.

Weil das Haus jahrelang leer stand, entschloss sich die Stadtgemeinde, dieses zu revitalisieren und einen Teil davon wieder für Besucher zugängig zu machen, ihnen die Möglichkeit zu bieten, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen.

Den Verantwortlichen sei hier „Lob und Dank“ ausgesprochen dafür, dass nicht nur in neue Projekte investiert, sondern das Alte auch noch geschätzt wird.