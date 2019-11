Akku oder Wasserstoff – wohin die Reise derzeit in der Automobilbranche geht, wurde beim Thayaland-Zirkel deutlich.

Die sachlichen Argumente – Anschaffungs- und Betriebskosten, Energieeffizienz und Verfügbarkeit von Fahrzeugen sprechen klar für das akkubetriebene Elektroauto. Die von vielen in der Diskussion um die automobile Zukunft ins Feld geführte Wasserstoff-Brennstoffzelle hat, außer dem schnellen Tankvorgang, wenig auf der Plus-Seite stehen. Von der Herstellung bis zum Rad braucht man etwa dreimal so viel Energie, als wenn man den Strom direkt zum Laden eines E-Autos benutzen würde, was dann auch zu entsprechenden Tankkosten führen würde.

Im Privat-Pkw macht diese Technik wenig Sinn. Was man in der Diskussion aber nicht übersehen darf, sind kurzfristig verfügbare CO2neutrale Alternativen zur E-Mobilität, wie die Verwendung von Biomethan aus Biogasanlagen. Der Bezirk Waidhofen ist dafür leider noch nicht gerüstet – eine Gastankstelle wäre gefragt.