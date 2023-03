Ein weiteres Geschäftslokal an prominenter Stelle direkt gegenüber dem Café-Restaurant „Oswalds“ wird schon bald das Schicksal anderer ehemaliger Geschäftslokale in der Waidhofner Innenstadt teilen: Am 1. April wird die dort befindliche

Bipa-Filiale zu Mittag für immer ihre Türen schließen – und am 6. April am neuen Standort im Einkaufszentrum Thayapark öffnen.

Damit steht den Räumlichkeiten eine ungewisse Zukunft bevor, im schlimmsten Fall entsteht dort der nächste Leerstand, mit einer allmählich verstaubenden Auslage, was gerade an dieser prominenten Stelle fatal für die Optik wäre. Zu hoffen bleibt, dass in absehbarer Zeit eine Nachnutzung gefunden werden kann. Hier wird auch die Gemeindeführung gefragt sein, sich Gedanken zu machen, denn so wie die Waidhofner Innenstadt hat keine Bezirkshauptstadt im Waldviertel in den vergangenen Jahren geblutet.