Der Waidhofner Gemeinderat kommt nicht zur Ruhe: Auf der einen Seite eine ÖVP, die mit Dringlichkeitsanträgen und aus Sicht der Opposition mit mangelnder Informationsweitergabe agiert. Auf der anderen Seite eine Opposition, die Sitzungen boykottiert und nun auch ihre Ausschuss-Vorsitze zurücklegt, ohne mit dem Bürgermeister vorab darüber zu sprechen.

Tatsächlich muten einige Vorgänge in letzter Zeit „seltsam“ an: Da taucht vor der Sitzung plötzlich ein „Side-Letter“ zu einem schon unterschriebenen Grundkaufvertrag auf, weshalb der Punkt sofort in den nicht-öffentlichen Sitzungsteil verlegt werden muss. Auch ein Pächter-Absprung wird verheimlicht und die Gemeinderatssitzungen finden zu arbeitnehmerfeindlichen Zeiten um 16 Uhr statt. Da muss man sich nicht wundern, wenn es den anderen Fraktionen irgendwann reicht.

Deutlicher kann man nicht zeigen, dass die Gesprächsbasis zwischen ÖVP und Opposition nicht mehr gegeben ist. Höchste Zeit, dass sich das ändert.