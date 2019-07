Das Ende der Gemeinderatssitzung am Mittwoch markierte einen neuen Tiefpunkt in der Waidhofner Gemeinderatspolitik. Denn dass Wortgefechte und gegenseitige Beschuldigungen nicht nur im Sitzungssaal, sondern in aller Öffentlichkeit auf dem Platz vor dem Rathaus ausgetragen werden, ist ein neuer „Meilenstein“.

Dass durch den Auszug von SPÖ, FPÖ und IG wichtige Beschlüsse wie ein Grundverkauf an den Maschinenring blockiert wurden, zeigt wieder einmal deutlich, dass in Waidhofen politische Befindlichkeiten über das Wohl aller Gemeindebürger gestellt werden. Die Schuld dafür jetzt nur den drei ausgezogenen Fraktionen in die Schuhe zu schieben, greift jedoch zu kurz. Mit ihrem Vorgehen ging die ÖVP auf Konfrontation – was, wie man eigentlich gelernt haben sollte, in Waidhofen nicht zielführend ist. Rückblickend wäre es besser gewesen, den Kompromissvorschlag Litschauers (Aufschub des Rechnungsabschlusses) anzunehmen – zum Wohl der Gemeinde.

