Die Husky-Mitarbeiter in Waidhofen wissen nun zumindest, woran sie sind: Der Sozialplan steht, und es dürfte kein schlechter sein. Über den Verlust von aus heutiger Sicht 200 Arbeitsplätzen kann dies freilich nicht hinwegtrösten.

Aus der Konzernzentrale tönt nach wie vor das gleiche Mantra: Die Schließung ist eine strategische Entscheidung, keine primär wirtschaftliche. Laut Gewerkschaft soll am Waidhofner Standort ein Servicezentrum mit 40 Mitarbeitern bleiben, und zwar am aktuellen Werksstandort. Aus strategischer Sicht würde dieser Plan Sinn machen, nämlich, um unliebsame Konkurrenten an einer Übernahme von Areal und Know-how der Spitzen-Mitarbeiter zu hindern.

Die Frage ist nur, wie lange dieses Servicezentrum tatsächlich Zukunft hat. Bis zum Auslaufen von Serviceverträgen? Bis zur nächsten strategischen Entscheidung? Skepsis ist angebracht, und es ist für die verbleibenden Mitarbeiter kein Fehler, die Augen nach Alternativen offen zu halten.

