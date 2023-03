Die Rollen sind verteilt

Am Wochenende startet die 1. Landesliga in die Rückrunde. Die Rollen für die Waldviertler sind klar verteilt. Zwettl will – insgeheim, denn offiziell spricht’s niemand aus – Meister werden, Waidhofen nicht absteigen und die in Runde eins spielfreien Schremser den guten Herbst wiederholen. Angesichts der durchwachsenen Vorbereitung stapelt Zwettl tief. Ein gutes Recht. Aber: Alles andere als der Meistertitel wäre eine herbe Enttäuschung. Die Weichen dazu wurden schon im Sommer mit einem kräftigen Kaderumbau gestellt. Im Winter wurde Altstar Miroslav Milosevic sicher nicht verpflichtet, um am Ende Zweiter zu werden. Wann, wenn nicht heuer, soll die Rückkehr in die Regionalliga gelingen?

Im Abstiegskampf hofft Waidhofen auf ein Happy-End. Aktuell sieht‘s nach höchstens zwei Absteigern aus. Umso wichtiger ist der Auftakt gegen Tabellennachbar Haitzendorf. Für Spannung ist aus Waldviertler Sicht also gesorgt.