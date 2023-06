Ein Opfer des Wandels

Mit 30. Juni schließt die Sparkasse in Karlstein. Was für den einzelnen Bankkunden, der gerne im Ort die Bank aufsuchte, bitter sein mag, ist angesichts der Veränderungen durch die zunehmende Digitalisierung im Bankenbereich leider ein logischer und notwendiger Schritt.

Während man früher regelmäßig selbst für Routineangelenheiten zur Bank musste, kann man heute die meisten Bankgeschäfte bequem per Online-Banking von zu Hause aus erledigen. Wenn man den persönlichen Kontakt zu einem Bankmitarbeiter braucht, dann in der Regel wegen speziellen Anliegen, für die man aber oft ohnehin die Spezialisten in der größeren Filiale in der nächsten Stadt braucht. In Dobersberg und Raabs gibt es nach wie vor Sparkassenfilialen in nicht allzu großer Entfernung, welche die Kunden übernehmen können.

Weniger verschmerzbar ist die Schließung aber für ältere Menschen, die nicht mehr mobil sind. Für sie geht wieder ein Stück Lebensqualität verloren.