„Neuerlich Sperre eines Weges für Fußgänger im Bezirk Waidhofen“ titel ein Unbekannter in einem Brief an die NÖN: Bei der Teichanlage von Helmut Lamatsch soll eine Wiese samt darauf befindlichem Weg illegal gesperrt worden sein.

Die Anspielung auf den Sixmühlenweg, wo es wie berichtet Ärger wegen eines Radfahrverbots gab, hält jedoch einer näheren Überprüfung nicht stand. Denn anders als bei der Sixmühle, wo es sich um einen offiziell als Wanderweg deklarierten Privatweg handelt, existiert auf der besagten Wiese kein offizieller Weg. Vielmehr handelt es sich um einen bequemen Abschneider über ein Privatgrundstück. Natürlich ist es für den Einzelnen, der diesen Abschneider gerne nutzte, ärgerlich, dass der Grundbesitzer dem einen Riegel vorgeschoben hat.

Doch er ist damit im Recht, denn es handelt sich um eine landwirtschaftliche Nutzfläche, die wie ein Acker zu betrachten ist, über den man auch nicht einfach drübermarschieren darf.