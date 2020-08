Der Mangel an gemeindeeigenen Bauplätzen in Waidhofen ist schon lange akut. Nachdem in der Vergangenheit beim Thema Bauplätze stets auf das nach wie vor noch wenig konkrete Siedlungsgebiet „Heimatsleitn“ verwiesen wurde, hat die Stadtgemeinde nun endlich eine Chance aufgegriffen, kurzfristig neue Bauplätze zu schaffen.

Fairerweise muss man erwähnen, dass die dafür vorgesehene Fläche erst mit der Fertigstellung des Hochwasserschutzes in Altwaidhofen nutzbar wurde. Umso erfreulicher ist es, dass die ÖPV-IG-Koalition die Gelegenheit beim Schopf gepackt hat, und nun nach jahrelangem Stillstand beim Thema Bauplätze endlich Bewegung in die Sache kommt.

Damit sich das Projekt jetzt aber nicht als Rohrkrepierer erweist, ist eines wichtig: Ein moderater Quadratmeterpreis, der sich keinesfalls in der Nähe der dreistelligen privaten Bauplatzpreise bewegen darf. Denn die Konkurrenz durch die Nachbargemeinden darf nicht unterschätzt werden.