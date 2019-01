Die Statistik des Arbeitsmarktservice beweist, was das Gefühl schon länger sagt: Im Bezirk Waidhofen geht es bergauf. Die Zahl der freien Stellen steigt, große Betriebe bauen aus und suchen zusätzliche Arbeitskräfte, und zugleich zeigte sich im letzten Jahr der größte Rückgang der Arbeitslosigkeit seit sieben Jahren.

Die Gemeinden reagieren und versuchen sich, wenn schon nicht als Wirtschaftsstandort, doch als Wohngemeinden zu positionieren, wie etwa die Marktgemeinde Thaya, wo jetzt mit einer neuen Reihenhausanlage leistbarer Wohnraum in einer für Jungfamilien idealen Lage in der Nähe zu Nahversorger, Schule und Gemeindezentrum geschaffen wird. Genauso werden auch durch Umwidmungen neue Bauplätze in den Gemeinden geschaffen.

Bei der Lebensqualität und den Wohnkosten hat das Waldviertel gegenüber dem urbanen Raum die Nase vorn, wenn jetzt auch das Jobangebot besser wird, könnte das de erhofften Rückzug ankurbeln.