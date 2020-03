Auch, wenn die Rückrunde der 1. Landesliga gerade erst begonnen hat und noch insgesamt 14 Runden auf dem Programm stehen: Für den SV Waidhofen fällt im Abstiegskampf bereits in den kommenden drei Spielen eine mögliche Vorentscheidung. Mannersdorf, Spratzern und Ortmann sind nicht nur unmittelbare Tabellennachbarn des SVW, sondern zählen mit Sicherheit nicht zu den Liga-Kapzundern. Anders ausgedrückt: Wer oben bleiben will, darf diese Spiele nicht verlieren. Geht‘s in diesen Partien schief, kann das Rennen um den Klassenerhalt schneller verloren sein, als geglaubt. Gewinnt man hingegen alle drei Spiele, ist der Anschluss ans Mittelfeld gegeben, sind die Gegner moralisch angeschlagen. Ändert sich nach diesen drei Runden nicht viel, muss weiterhin auf die Ligen darüber geschaut und gehofft werden, dass die Landesliga-Abstiegsplätze vielleicht doch weg von vier, oder drei in Richtung zwei gehen …

Was es heißt, sich etwas Luft zu verschaffen, haben die anderen Waldviertler Vertreter Schrems und Zwettl zum Rückrundenstart gezeigt. Jetzt ist Waidhofen am Zug, die an und für sich guten Testergebnisse auch in der Meisterschaft zu wiederholen. Ab Freitag gilt‘s jetzt so richtig.