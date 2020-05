In den Gemeinden zeigen sich erste Spuren des Erwachens aus der Corona-Schockstarre. Die ersten Baustellen sind angelaufen, auch die Gemeinderäte nehmen wieder ihre Arbeit auf. Nachdem wochenlang Corona die Medienberichte – auch in der NÖN – beherrscht hatte, drängen sich nun allmählich wieder gewohnte Themen in den Vordergrund.

Vielleicht wird man jetzt so manches Gemeindevorhaben, das man als selbstverständlich ansah, wie die Sanierung von Kapellen, Ortsdurchfahrten und neue Straßenlampen, in einem anderen Licht sehen. Sich vielleicht freuen, dass sich wieder etwas tut, anstatt über Lärm und Staub wegen einer Baustelle zu schimpfen. Damit die Gemeinden ihren Beitrag zur Belebung der regionalen Wirtschaft leisten können, werden auch sie Unterstützung von Bund und Land brauchen. Kommunalsteuereinnahmen und Ertragsanteilen sinken durch die Krise – damit die Gemeinden weiter investieren können, wird es zusätzliche Mittel brauchen.