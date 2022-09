Dass es sich auszahlen kann, gemeinsam anzupacken, ist gerade am Land nichts Ungewohntes. Die vergangenen Tage sind ein gutes Beispiel dafür, was alles möglich ist, wenn Menschen in Vereinen und Organisationen zusammenhelfen.

So etwa beim 160-jährigen Bestandsjubiläum des GMV Raabs, bei dem Mitglieder des Sportvereins und der Feuerwehr wie selbstverständlich mithalfen, ganz gleich, ob sie nun persönlich Fans der Blasmusik sind oder nicht.

Oder beim Projektmarathon der Landjugend, bei dem wieder einige schöne Projekte in den Ortschaften umgesetzt werden konnten. Die Gemeinden mussten nur die Materialkosten tragen, die jungen Leute haben ihre Arbeitskraft unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die Politik wäre oft gut beraten, sich das Motto „Gemeinsam geht mehr“ wirklich zu Herzen zu nehmen.