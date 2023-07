Heikle Angelegenheit

Die Personalpolitik im Waidhofner Stadtamt sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Aufregung. Hohe Fluktuationsraten in bestimmten Abteilungen, Hick-Hack zwischen Politik und Verwaltung – die Liste an Vorwürfen ist lang. Da passt es scheinbar ins Bild, dass in der jüngsten Gemeinderatssitzung einigen Mitarbeitern eine Gehaltserhöhung verweigert wurde, während zugleich ein auf einen niedriger eingestuften Posten versetzter Mitarbeiter den Gehaltsverlust durch freiwillige Zulagen ausgeglichen erhält. Die FPÖ ortet „Freunderlwirtschaft“, Bürgermeister Josef Ramharter begründet das Vorgehen mit der Vermeidung eines Härtefalls.

Die Grenzen verlaufen hier nicht schwarz-weiß, sondern fließend. Es gilt, die Interessen der Gemeinde und des Mitarbeiters verantwortungsvoll abzuwägen. Falls es „Freunderlwirtschaft“ gab, dann dürfte diese wohl eher in der weiter zurückliegenden Vergangenheit liegen. Dafür den Mitarbeiter zu bestrafen, wäre falsch – denn er wird sich kaum selbst angestellt haben ...