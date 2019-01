Ziemlich ruhig war es für die Einsatzkräfte zu den Weihnachtsfeiertagen. Doch zu Silvester forderte eine große Suchaktion nach einem Vermissten rund um Liebnitz Feuerwehren, Polizei, Hundestaffel und Gemeinde- und Behördenvertreter. Ausgerechnet an einem Tag, wo viele wohl eigentlich mit den Vorbereitungen für den Silvesterabend beschäftigt waren, wurden zahlreiche Freiwillige gebraucht, um die Gegend zu durchkämmen.

Dass es gelang, binnen kurzer Zeit 74 Feuerwehrmitglieder und 33 Mann der Suchhundestaffel zum Einsatz zu bringen zeigt, dass der Leitspruch „24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr“ keine leere Floskel ist, sondern auch wirklich gelebt wird. Im Notfall sind diese Menschen bereit, ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse hintanzustellen und sich in den Dienst für andere Menschen zu stellen. Ganz egal, ob es Weihnachten, Silvester oder an irgendeinem Tag mitten in der Nacht ist – dafür gebührt aufrichtiger Dank.