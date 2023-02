Innovation statt Verbote

Klimaschädliche CO2-Emissionen vermeiden, ohne Verzicht – das ist der Königsweg, wie man den Klimaschutz angehen sollte. Ansätze gibt es viele: erneuerbare Stromerzeugung, Elektromobilität, Wärmedämmung, Umstellung der Heizung – vergessen darf man aber auch nicht auf die versteckten CO2-Emissionen, die manche Produkte mit sich bringen.

Ein Beispiel dafür ist der Beton, dessen Grundstoff Zement bei der Herstellung viel CO2 freisetzt. Daher ist es sinnvoll, Beton dort, wo es technisch möglich ist, durch Alternativen zu ersetzen. Ein Beispiel dafür sind die Lärmschutzwände aus Schilf und Lehm, die jetzt in Vitis gebaut und in Kürze an der S33 getestet werden. Gelingt das Projekt, profitieren Anrainer und Umwelt gleichermaßen. Und schöner aussehen würde es auch. Es braucht genau solche Innovationen, denn mit Verboten allein wird man dem Klimawandel nicht begegnen können.