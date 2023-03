Jammern ist nun zu spät

Was man an manchen Einrichtungen hat, spürt man bisweilen erst dann, wenn es sie nicht mehr gibt. So wird es dem einen oder anderen Windigsteiger wohl auch gehen, wenn der Nahversorger im Ortszentrum Ende Mai seine Türen schließen wird.

Aufgrund stark gesunkener Kundenfrequenz bei gleichzeitig steigenden Energie- und Personalkosten musste der Betreiber die Reißleine ziehen – ob sich ein Nachfolger drübertrauen wird, ist ungewiss. Sicherlich mag es den einen oder anderen Standortfaktor geben, der den Fortbestand eines Nahversorgers erschwert, aber letztlich steht und fällt viel mit dem Einkaufsverhalten der Menschen, die in einer Gemeinde leben.

Wer nie beim Nahversorger einkauft, braucht sich auch nicht wundern, wenn es ihn eines Tages nicht mehr gibt. Will man lokale Geschäfte erhalten, sind alle Bürger gefragt, ihren Teil dazu beizutragen – indem sie dort aucheinkaufen.