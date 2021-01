„Man darf nicht immer die Verantwortung nur auf die Gemeinde abschieben“, meint Christine Reiterer, die am Wochenende zusammen mit Freunden den Waidhofner Bahnhof vom Müll befreite.

Zwölf Müllsäcke angefüllt Waidhofner säuberten das Bahnhofsgelände

Ja, die Schuld an der Vermüllung tragen andere, wahrscheinlich eher junge, feiernde Leute, doch durch Ignorieren und darüber Aufregen wird es leider nicht besser. Was ist dabei, wenn man im Rahmen eines Spaziergangs eine neben dem Weg liegende Aludose aufhebt und im nächsten Mistkübel entsorgt, auch wenn jemand anderer den Müll hinterlassen hat? Die Gemeinde kann nicht überall sein, und während es in kleinen Ortschaften selbstverständlich ist, dass sich die Bevölkerung um ein schönes Ortsbild kümmert, wird in der Anonymität der Stadt diese Verantwortung zu gerne an die Gemeinde abgeschoben. Wofür die Gemeinde aber schon die Verantwortung trägt, ist eine ausreichende Zahl an gut platzierten Mistkübeln – daran mangelt es am Bahnhof nämlich.