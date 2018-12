In Raabs steht im Februar eine „Generalprobe“ für den Hochwasserschutz bevor – in Form einer Übung, um zu sehen, wie gut das Aufstellen der mobilen Elemente in der Praxis funktioniert.

Eines ist klar: neben Stadtgemeinde und Feuerwehr tragen auch die Bürger selbst mit dafür Verantwortung, dass im Ernstfall die Stadt vor Hochwasser geschützt werden kann. Einerseits werden die Elemente bei den betroffenen Liegenschaftseigentümern gelagert und müssen daher notfalls auch bei Abwesenheit der Besitzer zugänglich sein, und andererseits wird im Notfall sicher jede helfende Hand gebraucht, damit der Schutz rechtzeitig steht.

Vor allem plötzliche Unwetterereignisse werden hier eine Herausforderung sein, die es durch geeignete Alarmierungspläne, vorbereitende Übungen und möglicherweise sogar präventive Maßnahmen bei kritischen Wetterlagen zu meistern gilt.

Die Übung im Februar wird sicher die eine oder andere Verbesserungsmöglichkeit hervorbringen – wichtig ist, dass alle an einem Strang ziehen.