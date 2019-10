Schon wieder haben Vandalen in Waidhofen ihr Unwesen getrieben – diesmal im öffentlichen WC im Buswartehaus in der Gymnasiumstraße, das erst im Sommer renoviert wurde.

Es ist nicht das erste Mal, dass es dort zu Sachbeschädigungen kam. Kleinere Vandalenakten stehen dort praktisch auf der Tagesordnung. Die Nähe zum Park und die Tatsache, dass man dort abseits der Unterrichtszeiten relativ unbeobachtet ist, spielen sicherlich mit.

Um dem Treiben Einhalt zu gebieten, wird man auf mehreren Ebenen ansetzen müssen. Die Videoüberwachung, die von der Gemeinde angedacht wird, kann nur ein Teil der Lösung sein. Man wird auch bei der Bevölkerung ansetzen müssen, um zu vermitteln, dass solche Vandalenakte überhaupt nicht „cool“ sind. Vielleicht wäre es ein Ansatz, junge Leute etwa in Kooperation mit Schulen selbst in die Gestaltung der Haltestelle einzubinden – und so das Gefühl, dass das Objekt ihnen genauso „gehört“, zu verstärken.