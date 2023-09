Keine kluge Idee

Da hat man in Waidhofen mit Eibetex ein seit drei Jahrzehnten erfolgreiches Projekt zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit und Wiedereingliederung von Menschen in den Arbeitsprozess, und nun will man dieser Einrichtung offenbar die kompletten Bundesmittel streichen. Ein Weiterbestand wäre in diesem Fall mit großem Fragezeichen behaftet.

Ein ebenso großes Fragezeichen schließt die Frage nach dem Warum ab. Wenn man sparen muss, wäre es sinnvoll, dort anzusetzen, wo den Kosten kaum ein Nutzen entgegensteht. Wenn eine Einrichtung wie Eibetex über 30 Jahre Bestand hat, dann wird das nur durch entsprechende Erfolge möglich gewesen sein – andernfalls hätte schon längst die Einstellung erfolgen müssen.

Die Verantwortlichen sollten sich überlegen, ob es zweckmäßig ist, ausgerechnet dort zu sparen, wo versucht wird, Menschen zurück ins Erwerbsleben zu bringen. Jahrelange Arbeitslosigkeit kostet den Staat schließlich viel Geld.