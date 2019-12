Das Jahr 2020 wird im Bezirk Waidhofen ein spannendes Jahr werden – sowohl politisch als auch wirtschaftlich.

Hier werden alle Augen nach Waidhofen gerichtet sein, wo sich die Frage stellen wird, wer mit wem zusammenarbeiten kann und wird. Denn ob die ÖVP wieder die absolute Mehrheit zurückerobern kann, ist aus heutiger Sicht fraglich.

Wichtig wird in der Bezirkshauptstadt aber vor allem eines sein: die möglichst rasche und reibungslose Umsetzung der nötigen Widmungen für das VTW-Werk. Hier geht es um 90 Arbeitsplätze in der gut bezahlten Metallbranche. Polit-Spielchen auf dem Rücken der Bürger und investitionswilliger Firmen sind hier fehl am Platz. Keinesfalls darf es zu solchen Auswüchsen wie beim Grundverkauf an den Maschinenring im Sommer dieses Jahres kommen, bei dem es zu Verzögerungen durch einen Sitzungsabbruch kam. Waidhofen darf die Chance, nach dem Husky-KTW-Aus wieder einen Metallbetrieb zu bekommen, keinesfalls verspielen.