Eine ganze Reihe an wichtigen Beschlüssen ging in der Waidhofner Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch reibungslos über die Bühne. Dabei wurden die Weichen für eine Postbasis, eine Betriebserweiterung der Firma Alpla und die konkrete Umsetzung der Heli-Dungler-Siedlung gestellt.

Was diesmal gänzlich fehlte, waren Polit-Spielchen und Polemik, welche die Sitzungen in der Vergangenheit teilweise zu einem Kabarett hatten verkommen lassen. Wenn es Bürgermeister Josef Ramharter gelingt, diesen konstruktiven Stil fortzusetzen, ist für die zukünftige Entwicklung der Stadt schon viel gewonnen.

Nun gilt es, mit der gleichen Einigkeit die nächste große Baustelle – die Verwaltung – anzugehen. Dass nach wie vor führende Angestellte seit Ramharters Wahl zum Bürgermeister im Langzeit-Krankenstand sind, kann kein Dauerzustand bleiben. Wenn Gespräche und Vernunft nicht fruchten, wird man wohl um personelle Maßnahmen nicht herumkommen.