Bürgermeister Gerald Matzinger hängt mit der Lösung des Ärztemangels in seiner Gemeinde in der Luft: Er spricht von einer Ärztin aus dem Bezirk, die zehn Stunden Dienst machen will. Es fehle aber noch das Ja oder Nein der Ärztekammer.

Eine zweite Ärztin könnte demnach ab März hinzukommen, müsse jedoch ihren derzeitigen Kassenvertrag in der Steiermark kündigen, ehe sie sich in Groß Siegharts bewerben (!) könne. Merkwürdigerweise liegen jedoch bei der Ärztekammer, welche die Stellen ausschreibt, angeblich überhaupt noch keine offiziellen Bewerbungen vor.

Also fassen wir zusammen: Es gibt nicht nur eine, sondern sogar zwei Interessierte für freie Arztstellen in einer von Ärztemangel geplagten Region. Der Bürgermeister bindet sich intensiv in die Suche ein, hält den Kontakt mit allen Beteiligten – und hat offenbar dennoch nicht den Wissensstand, den die NÖN nach zwei Anrufen hatte. Hier verpufft sehr viel Energie. Der Informationsfluss muss dringend verbessert werden.

