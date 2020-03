Was bedeutet das Wort „ausreichend“ bei der Notarztversorgung? Reicht es, wenn im Bezirk Waidhofen in der Nacht nur mehr das Raabser Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) besetzt ist, und das zentraler gelegene Waidhofner Auto wegen eines Notärzte-Engpasses in der Garage bleiben muss? Oder wenn es tagsüber gar kein besetztes Auto im Bezirk mehr gibt, und die Nachbarbezirke einspringen müssen? Beim gelernten Waidhofner – Stichwort Gyn-Schließung – werden hier Befürchtungen wach, dass aus der Notlösung mit dem Raabser NEF und NEFs aus den angrenzenden Bezirken ein Dauerzustand zum Nachteil der Bevölkerung werden könnte.

Die zunehmende Schwerpunktsetzung in den Kliniken erfordert auch bei Notfalleinsätzen längere Transportwege, wodurch Rettungsmittel länger gebunden sind. Wenn es offenbar nicht mehr möglich ist, die Dienste mit Klinik-Ärzten zu besetzen, sollte über alternative Modelle wie fix angestellte Notärzte nachgedacht werden.