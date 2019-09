Es geht also doch – in einer erstaunlich konstruktiven Gemeinderatssitzung wurde nun endlich eine sinnvolle Weichenstellung für den Kanalbau in Matzles erzielt.

Man hat erkannt, dass es nicht zielführend sein kann, alle anderen Projekte dem Siedlungsgebiet „Heimatsleitn“ unterzuordnen.

Die Budgetplanung für 2020 wird sicherlich herausfordernd werden, gilt es doch, die beiden Großprojekte unter einen Hut zu bringen. Abstriche bei anderen Vorhaben werden wohl unumgänglich sein. Wichtig bei der intensiven Diskussion, wo man sparen kann, wird sein, das Wohl der Stadt und ihrer Bürger an erste Stelle zu setzen, und politische Grabenkämpfe und Feilschereien hintanzustellen. Es bringt niemandem etwas, Projekte gegeneinander auszuspielen. Vielmehr muss versucht werden, die vorhandenen Mittel so einzusetzen, dass möglichst viele Bürger davon profitieren. Und natürlich müssen den Ankündigungen auch Taten folgen.