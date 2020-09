Die politischen Entscheidungsträger der Stadtgemeinde Waidhofen stehen vor einer schwierigen Entscheidung: Wie sollen sie damit umgehen, dass Stadtsaal-Pächter Richard Damberger in der „Hölle“ Privatpartys trotz Untersagung durch die Gemeinde abgehalten hat?

Eines ist klar: Was in ihren Räumlichkeiten stattfindet und was nicht, ist Sache der Stadgemeinde. Es ist verständlich, dass ein Pächter angesichts abgesagter Veranstaltungen nach alternativen Verdienstmöglichkeiten sucht. Die Brechstange ist dafür aber der falsche Weg. Es entsteht der Eindruck, dass man auf beiden Seiten lieber auf seinem Standpunkt auf Biegen und Brechen beharrt, statt im Dialog Lösungen und Kompromisse zu suchen. Mit Verboten auf der einen Seite und dem Ignorieren selbiger auf der anderen wird es nicht gehen.

Gemeinde und Pächter sollten sich zusammensetzen und versuchen, eine für beide Seiten gangbare Lösung zu finden. Die Alternative wäre, über kurz oder lang ohne Pächter dazustehen.