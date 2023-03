Prognosen fürs Frühjahr

Ab kommendem Wochenende regiert endgültig wieder „König Fußball“ – dann sind alle Meisterschaften bis runter zur 2. Klasse wieder im Meisterschaftsmodus. Aus Bezirkssicht gibt‘s spannende Aspekte: Lässt sich Dobersberg in der 1. Klasse Waldviertel noch den Titel nehmen? Gelingt ebendort dem abgeschlagenen Schlusslicht Windigsteig doch noch der Klassenerhalt? In welche Richtung orientiert sich Raabs in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel?

In der 1. Klasse sind die Karten klar verteilt: Dobersberg hat zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger. Ein Polster, das genügen muss – vor allem in der Annahme, das auch die Verfolger nicht alles gewinnen werden. Am anderen Ende braucht Windigsteig von Beginn weg einen Erfolgslauf – sonst riecht‘s schwer nach Abstieg.

Und bei Raabs? Da ist alles möglich, fällt alles mit der Fitness der Legionäre. Werden Repa und Samanek nicht bald voll fit, wird‘s im Abstiegskampf richtig eng.